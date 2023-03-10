Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, у Путіна немає можливості захопити Україну повністю, а тому він буде намагатись затягувати війну.

Читайте також "Буде брати Бахмут ще п'ять років": Путін лякає Захід тривалою війною

Росія виснажена

Марк Фейгін зазначив, що Владімір Путін до повномасштабного вторгнення також затягував війну, а тому ця тактика в його стилі. На думку правозахисника, диктатор хотів й би й цього разу затягнути війну, бо не має ресурсів для досягнення своєї мети.

Єдиний ресурс, який залишився у Росії для війни – це людський ресурс.

"З приводу всього іншого є великі сумніви, бо потрібно якось озброювати, потрібні офіцери, спорядження, потрібно більше сил та засобів, боєприпасів, а ми цього резерву не бачимо. Він може намагатись затягувати, але це якщо ЗСУ не будуть здійснювати контрнаступ", – сказав Фейгін.

Чому Путін не зможе затягнути війну: дивіться відео

Правозахисник переконаний, що тільки у випадку позиційної війни, як це було в зоні ООС протягом попередніх 8 років, Путін зможе затягнути війну. Фейгін зазначив, що під час ООС ще працювали Мінські домовленості, а тому Україна була обмежена у своїх діях зі звільнення окупованих територій.

Домовленостей вже немає

Натомість зараз ніяких домовленостей вже немає, а тому Україну ніщо не зупинить у намірах звільнити свою територію від загарбників.

Я не оцінюю, що в Путіна великі резерви для затяжної війни. Затяжна це на скільки? На місяць? Тоді так, для цього є. На роки? Тут я вже не впевнений, можливо на рік – півтора так, але на роки ні. Я б не сказав, що у Росії такий резерв є,

– зазначив Марк Фейгін.

Водночас правозахисник зазначив, що у випадку, якщо КНР все-таки наважиться вступити у війну та допомагати Росії, то вона спробує аргументувати це допомогою США для Китайської республіки, що розташована на острові Тайвань та обміняти припинення допомоги Росії на можливість загарбати острів.

Триває шантажний торг зі сторони Китаю: віддайте нам Тайвань, ми його захопимо, а ви зможете дотиснути Росію. Але ціна то інша. Якщо Китай отримає Тайвань, то війна повинна бути припинена негайно й Україна повинна вийти на кордони 1991 року, що було б логічно вимагати,

– сказав Фейгін.

Правозахисник вважає, що Росія без допомоги Китаю та інших країн, які будуть готові витрачати свої бюджети на війну, не зможе затягнути війну. Але у випадку, якщо ж охочі допомогти країні-терористці знайдуться, ймовірно, на якийсь час вона зможе затягти війну.

Він наголосив, що для керівництва України зараз буде важливо показати здатність деокупувати якісь території, щоб продемонструвати, що кошти, які вклали партнери в Україну були не даремними.

Путін хоче затягнути війну: що відомо