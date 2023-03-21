В Кремле даже назвали "условие", при котором это "сделают". По данным иностранных СМИ, Россия даже планирует провести заседание Совбеза ООН по депортированным из Украины детям.

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Что говорят в России в ответ на ордер МКС на арест Путина

Россия планирует провести неофициальное заседание Совета Безопасности ООН в начале апреля относительно, по ее словам, "реальной ситуации" с украинскими детьми, вывезенными в Россию,

– говорится в сообщении.

Так Кремль хочет ответить на ордер на арест президента Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом. Ведь в апреле Россия будет председательствовать в Совбезе ООН.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что якобы это заседание планировалось задолго до решения суда. В лучших традициях российской пропаганды Небензя заявил, что:

вопрос относительно детей якобы "совершенно раздут";

Москва хочет объяснить на заседании, что дети были депортированы потому, что Россия якобы просто хотела избавить их от опасностей.

Кроме этого, Небензя заявил, что якобы Кремль планирует вернуть детей обратно в Украину. Однако тогда, когда там будет "безопасно". Но прислужник Путина не уточнил, что именно он имел в виду.

МКС выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд решил, что Путин и Львова-Белова причастны к незаконной депортации и перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Это происходит, начиная с 24 февраля 2022 года.

Прокурор МКС Карим Хан заявил, есть убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий. Также он призвал вернуть детей в Украину.

Верните детей, репатриируйте детей,

– заявил Карим Хан.

По словам Владимира Зеленского, украинские правоохранители зафиксировали более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Но в действительности депортированных может быть еще больше.

Следует отметить, что Владимира Путина могут арестовать в 122 странах, ратифицировавших Римский статут. Речь идет о почти всех странах Европы, Канаде, Японии и некоторых африканских государствах. Глава Минюста Германии Марко Бушманн заявил, что Берлин готов арестовать Владимира Путина, если он окажется на их территории.