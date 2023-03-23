Это в интервью 24 Канала обсудил секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник призвал весь цивилизованный мир обратить внимание на эту проблему. Ранее сообщалось о том, какие меры принимает украинская власть.

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Били палками

24 Канал протранслировал отрывок интервью с одним парнем, который рассказал об отношении россиян. По его словам, детям приходилось убегать, чтобы купить нормальную еду. Оккупанты били палками тех несовершеннолетних, которые поддерживали Украину. Запугивали интернатом и убеждали, что дети никому не нужны.

У меня руки трясутся, когда я услышал – их (русских – 24 Канал) душить надо. Уничтожать всех ворвавшихся сюда мерзавцев

– эмоционально отреагировал секретарь СНБО.

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Мир должен увидеть преступления

Безусловно, мировое сообщество должно отреагировать на подобные вещи, а не закрывать глаза, уверен Данилов. Это касается непосредственно ООН, недавно заявившей, что не видит геноцид на территории Украины со стороны России.

"Если оно будет продолжаться, то мир будет находиться в крайне опасном состоянии. Право силы не должно быть на первом месте. Человек первичен в любом цивилизованном обществе. И уважение, и отношение к нему должны быть соответствующие. А каким образом русские спасали наших детей – это же пытка, а не спасение", – подчеркнул чиновник.

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