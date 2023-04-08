Дело в том, что бабушка, которая должна была забрать двоих детей, умерла во время спасательной миссии. Об этом с прискорбием сообщил исполнительный директор благотворительной организации "Save Ukraine" Николай Кулеба.

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Во время пятой спасательной миссии в Украину удалось вернуть 31 ребенка

Как отметил Николай Кулеба во время своего выступления 8 апреля, во время пятой спасательной миссии удалось вернуть 31 ребенка. Спасение из российского плена было особенно сложным в этот раз.

Во время спасательной миссии умерла бабушка, которая должна была забрать 2 детей. Поэтому в Украину приехал 31 ребенок, а не 33, как планировали раньше.

Мы не хотим сейчас об этом много говорить. Нам нужно вернуть тело бабушки обратно в Украину, и нам нужно вернуть детей, которых она должна была привести,

– отметил Николай Кулеба.

Исполнительный директор благотворительной организации пояснил, что долгосрочные допросы российской ФСБ каждый раз становятся все длиннее. Неудивительно, почему сердце бабушки остановилось – это большой стресс для всех родных. Им приходится часами объяснять россиянам, почему они хотят забрать своего ребенка из плена.

Обратите внимание! Количество украинских детей, которые после 2014 года оказались в России или на подконтрольных врагу территориях, достигает около 1,5 миллиона человек. То есть почти 20% детского населения Украины, отмечает Николай Кулеба.

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Трансляция выступления Львовой-Беловой в ООН не будет доступна

Российская уполномоченная по правам ребенка, похитительница несовершеннолетних Мария Львова-Белова должна была вскоре выступить на заседании Совбеза ООН. Однако представителям Великобритании удалось сделать так, чтобы выступление россиянки не было доступно широкой публике.

К слову, Львова-Белова – военная преступница, ордер на арест которой недавно выдали в Гааге. Уполномочена по похищению украинских детей хотела говорить об "эвакуации несовершеннолетних из зоны конфликта".