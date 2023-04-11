Об этом в эфире 24 Канала рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она объяснила, каким образом Россия вывозит детей с территории Украины и кто уже готов помочь вернуть несовершеннолетних домой.
Смотрите также В Херсонскую область вернули 24 ребенка, которых похитила Россия: трогательные кадры
Россия ворует сирот
По словам Ирины Верещук, россияне вывозят детей под видом оздоровления или тренинговых программ. И здесь самая плохая ситуация с сиротами.
"Когда у ребенка нет родителей, никто не может сообщить украинской стороне о принудительном перемещении. Детей вывозят целыми детскими домами или опекунскими семьями и усыновляют, что является преступлением", – подчеркнула министр.
В Украину вернулись 100 защитников и защитниц: смотреть видео
Создается механизм возвращения
По данным генпрокуратуры, уже зафиксировано около 80 тысяч преступлений россиян – из них тысячи касаются именно несовершеннолетних, отметила спикер. Пока нет единой процедуры возвращения детей, в отличие от военнопленных.
"Сегодня действует координационный совет при Офисе Президента и в Кабмине. Я возглавляю координационный штаб, мы объединили усилия и сейчас ищем единый механизм с привлечением иностранных лидеров, международных организаций по возвращению незаконно вывезенных детей", – сообщила Верещук.
Так, уже есть международные лидеры, которые согласились помочь Украине в решении этого вопроса, отметила министр. Речь идет о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и премьер-министре Польши Матеуше Моравецком.
"Другие готовятся, чтобы заявить о своей поддержке такой коалиции. Через месяц состоится первая такая координационная платформа. Лидеры, которые будут участвовать в ней, заявят о своих шагах, которые они готовы предпринять в отношении государства-агрессора", – отметила спикер.
Важно для родителей
К сожалению, Россия ворует не только детей-сирот. Потому Ирина Верещук призвала родителей не доверять представителям страны-агрессора и беречь своих детей.
Были случаи, когда родители ехали и возвращали детей, которых они раньше почему отпустили по собственному желанию. Обращаюсь к родителям, которые думают, если россияне говорят на понятном языке, выглядят как люди, то им можно отдать детей – нет, это не так. Ни в коем случае не давайте согласие,
– подчеркнула министр.
Дети, которых удалось вернуть в Украину: последние новости
- 8 апреля в Украину удалось вернуть 31 ребенка. Это была одна из самых сложных миссий за все случаи.
- Планировалось вернуть 33 ребенка. Но двое остались на территории России. Бабушка, которая должна их забрать, умерла во время спасательной миссии.
- Дети рассказывают об ужасах "лагерей отдыха" в России. Россияне держали несовершеннолетних в ужасных условиях и оказывали психологическое давление.