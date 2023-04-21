К тому же около 20 тысяч гражданских украинцев пропали без вести. Такие данные обнародовал омбудсман Дмитрий Лубинец на заседании Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам международного гуманитарного и международного уголовного права.
Важно Худшая ситуация с сиротами: сколько тысяч детей Россия незаконно вывезла из Украины
Масштабы российских преступлений поражают
Так, Офис генпрокурора зарегистрировал почти 76 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений.
- Погибли 9 тысяч гражданских лиц, в том числе 465 детей;
- Около 20 тысяч гражданских граждан пропали без вести;
- 4,8 миллиона украинцев стали ВПЛ, 7,9 миллиона наших граждан нашли убежище за рубежом.
Кроме того, Офис генпрокурора зафиксировал 171 факт сексуального насилия, связанного с конфликтом.
Враг убивает, калечит, пытает, депортирует и разрушает, наши защитники прогоняют врага с наших территорий, а мы, в свою очередь, должны сплотиться и сделать все, чтобы агрессор ответил перед законом за совершенное,
– подчеркнул Лубинец.
Страшные преступления оккупантов
- Недавно проект "Гулагу.нет" провел расследование и выложил в сеть видео с подтверждением того, что основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин лично предписывал казнить украинских военных и гражданских.
- Один из вагнеровцев рассказал, как выполняя приказ, их подразделение расстреляло более 20 мирных жителей, в том числе детей в возрасте 15 – 17 лет.
- Также наемник ЧВК "Вагнера" признался в убийствах женщин, мужчин, пенсионеров и детей, в том числе маленьких – 5-летней девочки.