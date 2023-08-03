2 августа в Броварах жители одного из домов обратились к работникам ГСЧС. Они сообщили, что на подоконнике 2-го этажа стоит маленькая девочка с намерением спуститься на улицу по канату.

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Соседи пришли на помощь

На улице Соцмистечко на 2-ом этаже одного из пятиэтажных домов стояла девочка примерно пяти лет. Малышка планировала по канату спуститься во двор.

К счастью, соседи заметили маленькую "альпинистку" и попытались отговорить ее от осуществления этой задуманого.

В конце концов, ребенок послушался и залез обратно в квартиру.

Позже прибыли спасатели и по лестнице спустили девочку с подоконника.

Хотя соседям удалось уговорить малышку отказаться от ее затеи, спасатели предположили, что она может к ней вернутся, именно поэтому решили доставать ребенка через окно.

Момент спасения девочки: видео

В ГСЧС предупреждают родителей, чтобы они не оставляли своих детей без присмотра, ведь "не все приключения маленьких исследователей завершаются без последствий".

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