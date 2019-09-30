В Одесской области 12-летний парень случайно застрелил своего друга

В Беляевском районе Одесской области произошел ужасный инцидент. 12-летний мальчик случайно застрелил своего 15-летнего товарища из охотничьего ружья.

Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области, мальчик решил похвастаться ружьем перед другом, но то случайно выстрелило.

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По предварительной информации, ружье принадлежит дедушке мальчика. Пуля попала прямо в грудь школьника. От полученных травм он скончался на месте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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К сожалению, это уже не первый подобный инцидент. Шестилетняя девушка выстрелила из ружья в голову своей сестре на Волыни.