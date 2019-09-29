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      На Одещині 12-річний хлопець випадково застрелив свого друга

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      Фото з місця трагедії
      Фото з місця трагедії / od.npu.gov.ua

      У Біляївському районі Одеської області трапився жахливий інцидент. 12-річний хлопчик випадково застрелив свого 15-річного товариша з мисливської рушниці.

      Як повідомляють на сайті Нацполіції Одеської області, хлопчик вирішив похвалитися рушницею перед другом, але та випадково вистрелила.

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      За попередньою інформацією, рушниця належить дідусю хлопчика. Куля влучила просто у груди школяра. Від отриманих травм він помер на місці. На місці події працює слідчо-оперативна група.

      Дивіться відео: На Одещині 12-річний хлопець випадково застрелив свого друга

       

      На жаль, це вже не перший подібний інцидент. Шестирічна дівчина вистрілила з рушниці в голову своїй сестрі на Волині. 

      blog_ava
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      29 вересня
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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