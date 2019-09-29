У Біляївському районі Одеської області трапився жахливий інцидент. 12-річний хлопчик випадково застрелив свого 15-річного товариша з мисливської рушниці.

Як повідомляють на сайті Нацполіції Одеської області, хлопчик вирішив похвалитися рушницею перед другом, але та випадково вистрелила.

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За попередньою інформацією, рушниця належить дідусю хлопчика. Куля влучила просто у груди школяра. Від отриманих травм він помер на місці. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Дивіться відео: На Одещині 12-річний хлопець випадково застрелив свого друга

На жаль, це вже не перший подібний інцидент. Шестирічна дівчина вистрілила з рушниці в голову своїй сестрі на Волині.