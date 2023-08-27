Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор. На його думку, своїми діями на початку вторгнення Росія створила невигідні для себе умови.

Дивіться також Треба пробивати лінії оборони своєю кров'ю, – Буданов про контрнаступ

В чому слабкість окупантів на Півдні

Зараз лінія фронту простягається на понад 1000 кілометрів. Угруповання росіян становить близько 300 тисяч особового складу, і цього явно не вистачить для надійної оборони.

На думку Світана, для того, щоб надійно обороняти свої рубежі, Росія мусила б збільшити чисельність свого угруповання до 1 мільйона солдатів.

Інша важлива проблема окупантів на Півдні – нестача глибини фронту. Російське угруповання на Таврійському напрямку "обрізане" Азовським морем. Це суттєво ускладнює логістику для ворога, враховуючи, що ЗСУ мають спроможності завдавати удари по тилах окупантів.

Роман Світан про стратегічну перевагу України на Півдні: дивіться відео

"Російська армія не зможе втримати Херсонську та Запорізьку області через те, що ширина фронту на Півдні (400 км від Голої Пристані до Волновахи) суттєво перевищує його глибину (близько 80 км)", – пояснив Світан.

Значно легшим для Росії буде утримання Східного фронту, адже там ланцюг постачання не обмежується природними перешкодами. Тому вибити росіян з Донеччини та Луганщини буде майже неможливо без колапсу російської економіки.

Зверніть увагу! Найнезручнішим місцем в обороні ворога Світан називає місто Енергодар, яке розташоване далеко від основних ліній забезпечення росіян. За умови успішного просування ЗСУ на Мелітополь це місто може потрапити в оперативне оточення української армії.

Що відбувається на Півдні України