Это оружие оккупантов наши защитники смогли "отминуснуть" с помощью беспилотного разведывательного авиационного комплекса. Таким образом, гаубица врага превратилась в пепелище.

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ССО уничтожили российскую гаубицу Д-30

Украинские военные рассказали, что во время проведения аэроразведки операторы Сил специальных операций обнаружили позиции вражеской артиллерии. Именно поэтому они приняли решение об уничтожении этого вражеского оружия.

Для ликвидации Д-30 наши защитники подготовили беспилотный разведывательный авиационный комплекс, поразивший враждебную цель. На кадрах можно увидеть, как наши бойцы поразили эту вражескую гаубицу.

ССО поразили вражескую Д-30: смотрите видео

В результате использования ударных БПАК цель успешно уничтожена,

– подытожили в ССО.

Напоследок украинские военные подчеркнули, что они идут дальше и будут уничтожать еще большее количество вражеского оружия, пока оно не будет представлять угрозу нашему государству и гражданам.

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