Пока страна-агрессорка пытается запугивать гражданские корабли в Черном море, заставляя мир "умолять" ее вернуться к зерновой инициативе, Британия гарантирует безопасность грузовым судам, перевозящим зерно из Украины.
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Предупреждение для окупантов
В последние недели британская авиация начала чаще кружить над Черным морем. В Минобороны страны объяснили, что таким образом хотят обезопасить украинские гражданские суда, которыми осуществляется экспорт зерна, от российских атак.
Там заявили, что тщательно наблюдают за активностью России в Черном море посредством разведки. И в рамках этого контроля самолеты Королевских Военно-воздушных сил осуществляют патрулирование над тем районом.
Россия продолжает атаковать портовую инфраструктуру Украины, что известно.
- 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Кремль заявил, что возвращаться к ней не планирует, пока не будут выполнены его требования по снятию ряда санкций. Тогда же россияне заявили, что отзывают свои гарантии безопасности для судоходства в Черном море.
- На следующий день Россия ударила по трем украинским портам: порту в Одессе, порту "Черноморск" и порту в Николаеве.
- 19 июля оккупанты повторно атаковали порты в Одессе и Черноморске. За эти два дня россияне уничтожили более 60 тысяч тонн зерна.
- 23 и 27 июля Россия снова била по портовой инфраструктуре Одесской области. В частности, 24 июля дрон ударил по порту "Рени" на Дунае, были уничтожены три склада с зерном.
- 2 августа страна-террористка ударила по порту Измаил на Дунае, нанеся разрушения морскому вокзалу и уничтожив почти 40 тысяч тонн зерна.
- В ночь на 16 августа россияне атаковали юг Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". В одном из портов Дуная враг повредил складские помещения и зернохранилища.
- В ночь на 4 сентября оккупанты совершили нападение на порт Рени. Враг повредил резервуар с маслом и кран от резервуара. Также было попадание в агропредприятие.