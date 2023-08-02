Кадры с места попадания обнародовал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. На фото видно, что здания потерпели значительных разрушений.
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Россияне били по элеваторам в Измаиле
Известно, что в результате атаки россияне повредили зерновой элеватор в Измаиле.
Ночная атака на Юг Одесщины / Фото главы Одесской ОВА
В результате атаки повреждено гражданское здание / Фото главы Одесской ОВА
На месте событий продолжают работать чрезвычайники / Фото главы Одесской ОВА
Во время атаки повреждений получил отель / Фото главы Одесской ОВА
Сообщений о пострадавших не было / Фото главы Одесской ОВА
Попри значні руйнування, жертв та потерпілих немає.
Пожарные оперативно ликвидируют последствия атаки / Фото ОК "Юг"
Враг продолжает зерновой террор
Впоследствии в ОК "Юг" опубликовали также видео с места попаданий. Отмечают, что враг прицельно пытался уничтожить портовую инфраструктуру на Дунае.
"Продолжая терроризировать вопросы зерновой инициативы, враг ударил и по элеватору, и по зернохранилищу", – говорится в сообщении.
Главное об атаке
- Оккупанты в очередной раз атаковали юг Одесщины дронами-камикадзе типа "Шахед": попали по объектам портовой и промышленной инфраструктуры.
- Однако сегодня дроны запустили необычной траекторией. В ОК "Юг" сообщили, что обычно россияне запускают беспилотники с берегов какого-нибудь одного моря. Впрочем, этой ночью "Шахеды" выпустили из Азовского из-за Черного.
- На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив об угрозе всем на всех континентах.