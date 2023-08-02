Кадры с места попадания обнародовал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. На фото видно, что здания потерпели значительных разрушений.

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Россияне били по элеваторам в Измаиле

Известно, что в результате атаки россияне повредили зерновой элеватор в Измаиле.



Ночная атака на Юг Одесщины / Фото главы Одесской ОВА



В результате атаки повреждено гражданское здание / Фото главы Одесской ОВА

Обратите внимание! Целью неприятеля были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона. Силы противовоздушной обороны работали около 3 часов. В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор.



На месте событий продолжают работать чрезвычайники / Фото главы Одесской ОВА



Во время атаки повреждений получил отель / Фото главы Одесской ОВА



Сообщений о пострадавших не было / Фото главы Одесской ОВА

Попри значні руйнування, жертв та потерпілих немає.

Пожарные оперативно ликвидируют последствия атаки / Фото ОК "Юг"

Враг продолжает зерновой террор

Впоследствии в ОК "Юг" опубликовали также видео с места попаданий. Отмечают, что враг прицельно пытался уничтожить портовую инфраструктуру на Дунае.

"Продолжая терроризировать вопросы зерновой инициативы, враг ударил и по элеватору, и по зернохранилищу", – говорится в сообщении.

Главное об атаке