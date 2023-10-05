Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий напомнил 24 Каналу хронологию побед Украины в Черном море.

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"Черноморский флот сейчас используют на 5–10% от его потенциальных возможностей. И не потому, что оккупанты не хотят большего, а потому, что мы им больше не даем", – констатировал Дикий.

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С чего все началось

Затопление крейсера "Москва" сразу отодвинуло врага от нашего берега примерно на 250 километров – на расстояние действия крылатых ракет. Россияне сразу забыли о "большом десанте под Одессой", ради чего пригнали 11 ВДК в Черное море.

А дальше мы начали доставать их дронами – поразили российские корабли прямо в Севастопольской бухте. Оккупанты безумно испугались и защитили бухту в стиле Первой мировой войны – огромными боновыми заграждениями. Теперь там ничего просто так проплыть не может: чтобы выйти даже их кораблям, надо каждый раз эти боны снимать, а потом снова ставить.

"Они начали так жить. Они выходят "на вылазку", чтобы запустить по нам "Калибры", потом сразу убегают обратно в бухту и закрываются бонами", – отметил Дикий.

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Сначала состоялась по-голливудски дерзкая операция на "вышках Бойко". Оттуда сняли РЛС, в результате чего россияне уже не могли просматривать часть моря и неба. Образованной "дырой" воспользовались наши спецназовцы, которые высадились в районе мыса Тарханкут и уничтожили комплекс С-300.

"Неприкрытый кусок неба, видимо, был слишком узок, поэтому после этого нашим модифицированным "Нептуном" грохнули С-400 под Евпаторией. Тогда открылось небо всего западного Крыма, куда пошли работать Воздушные силы со Storm Shadow", – продолжил Дикий.

На очереди Азовское море

После уничтожения подводной лодки "Ростов-на-Дону" и ВДК "Минск" россияне начали перегонять свой флот к Азовскому морю и Новороссийску. Они поняли, что теперь их достанут повсюду.

Поскольку оккупанты развернули под Керченским мостом опять-таки боновое ограждение, Азовское море пока для Украины недоступно. Но это только вопрос времени.