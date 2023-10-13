Российские ракетоносители, которые были повреждены возле Севастополя, нуждаются в серьезном ремонте, который нельзя провести в открытом море. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что их нужно оттянуть к причалам, а оттуда они уже не смогут атаковать.
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Может ли Россия атаковать с подбитых кораблей
У оккупантов возникли серьезные проблемы с ремонтом кораблей и налаживанием управления, потому что для запуска ракеты нужен целый ряд процессов. Более того, повреждения в основном приходятся на энергоустановки и двигатели, а это значит, что корабль обесточивается и режим запуска ракет не работает.
По большому счету корабль полностью выходит из строя, пока его не отремонтируют и он не пройдет ходовые испытания. Это большой процесс и я не думаю, что россияне возьмут на себя смелость с подбитого корабля запускать ракеты,
– сказал Роман Свитан.
Он добавил, что технически это недопустимо, но от россиян можно ожидать чего угодно.
Роман Свитан объяснил, сможет ли Россия атаковать с подбитых кораблей: смотрите видео
Атаки на российские корабли: что известно
- В ВМС подтвердили, что российский корабль "Павел Державин", стоявший возле Севастополя получил повреждения. Взрывы были слышны утром 11 октября. Об обстоятельствах инцидента информации мало, но сначала сообщалось, что он мог подорваться на мине.
- Известно, что корабль имел на вооруженные ракетные, артиллерийские и зенитные установки. Он может вместить до 80 человек и находится в Черноморском флоте с 2020 года. Его называют так называемым сторожевым кораблем, который должен был патрулировать территориальные воды.
- Вскоре появилась информация, что в Севастополе также был поврежден корабль "Буян-М". Он был носителем крылатых ракет, его привлекали к атакам по территории Украины.