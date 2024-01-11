Командувач Військово-морських сил також зауважив, що безпосередньо перед повномасштабним вторгненням судно пройшло капремонт. За його словами, власне саме через наявність "Москви" Росія мала флот, а не флотилію.

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У чому особливість крейсера "Москва"

Довідка. Крейсер "Москва" був побудований в Україні, в Миколаєві. Його перша назва була "Слава". Втім, назву було змінено після клопотання мера Москви, коли попередню "Москву", великий протичовновий авіаносний крейсер списали, і росіянам треба було комусь передати назву іменем російської столиці. З того часу до цього корабля була прикута увага й особисто російського диктатора Путіна, який неодноразово був на цьому крейсері, і тодішнього мера Москви Лужкова, і його наступника Собяніна.

Олексій Неїжпапа наголосив, що це корабель-флагман. Він зазначив, що якщо немає крейсера, за великим рахунком флот не може називатися флотом.

Без крейсера, корабля першого рангу, це називається флотилія. Таке розуміння градації прийняте ще з часів Радянського Союзу як обов'язкове.

Зараз у них флагман – фрегат "Адмірал Макаров", не крейсер. За старими радянськими мірками, це був корабель другого рангу. Зараз, напевно, його ранг підвищили, бо це все-таки носій "Калібрів". Так крейсер "Москва" – це саме флагманський корабель флоту,

– розповів командувач ВМС.

За його словами, це була гордість Чорноморського флоту Росії. Крейсер брав участь у всіх конфліктах пострадянського періоду, а саме – у війні з Грузією, з нього управляли всі сили флоту біля її узбережжя. Це судно також перебувало в Сирії й в районі інших російських конфліктів.

Крейсер не був призначений для моря

Неїжпапа розповів, що Росія вклала дуже багато грошей на модернізацію "Москви". З військової точки зору, цей крейсер був призначений для океану, а не для Чорного моря. За його словами, воно занадто мале для судна, яке несе крилаті ракети з дальністю 500 кілометрів.

На "Москві" можна було гарно розмістити командний пункт. Там великі флагманські каюти. Щоб ви розуміли, по-моєму, 7 поверхів. Ліфт для підйому від головного командного пункту, який нижче головної палуби, до ходового мостика. 7 палуб, які проходить ліфт і басейн,

– зазначив Неїжпапа.

Він зазначив, що корабель забезпечував дуже комфортні умови проживання особового складу для довготривалих походів. "Москва" закривала основні питання протиповітряної оборони.

Зокрема, там були системи виявлення, радіоелектронної боротьби, ну і морський варіант зенітно-ракетного комплексу С-300, який називався "Форт".

Командувач ВМС підкреслив, що крейсер "Москва" виконував декілька функцій. Мовиться про командний пункт, корабель протиповітряної оборони й символ, що от – "Москва прийшла з війною".

Знищення крейсера "Москва": коротко