Це трапилось 3 квітня 2022 року, коли російський корабель підійшов близько до нашого берега. Вже 14 квітня 2022 року, завдяки "Нептуну", на дно пішов російський корабель "Москва".

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Як Україна вперше використала "Нептун"

Перше застосування "Нептуна" було, коли фрегат "Адмірал Ессен" підійшов дуже близько до нашого берега. І за ним ішли ще десантні кораблі вздовж Тендрівської коси,

– пригадав Олексій Неїжпапа.

Командувач Військово-морських сил України розповів, що російські кораблі рухались у напрямку порту "Південний" – це між "Південним" і Очаковом, десь посередині, в район Рибаківки (курортне село в Миколаївській області).

"Вони здійснювали так звані демонстраційні дії. Для чого це було зроблено? Щоб підрозділи морської піхоти та інші, які на той момент стояли на березі, постійно готувалися до десанту, щоб не дати можливості ці бригади перекинути на Миколаївський напрямок або на бік Вознесенська на допомогу. Ворог хотів тримати нас у постійній напрузі, що от-от готується висадка десанту", – пригадав віцеадмірал.

За його словами, тоді:

російські кораблі ходили під Одесою, стріляли по місту з палубних гармат, обстрілювали цивільні об'єкти;

для висадки десанту умов не було, проте окупанти постійно вишиковували десантні загони у стрій, вони рухалися в сторону Одеси з кораблями вогневої підтримки.

Але ми розуміли, що це чисто демонстраційні дії. А коли "Ессен" підійшов, ми вирішили спробувати, що ж може наш "Нептун". Перші пуски не були настільки вдалі, як по крейсеру "Москва", але тоді вперше був пошкоджений цей фрегат "Ессен". Було там декілька "двохсотих" у них на борту, наскільки мені відомо. Корабель терміново повернувся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так розумію. Був підрив безпосередньо біля корабля, пошкодило систему озброєння на цьому фрегаті,

– розповів Олексій Неїжпапа.

Він додав, що одним з найцікавіших був той факт, що окупанти збили свій власний літак прямо біля берега, який здійснював прикриття кораблів з повітря.

Що цьому передувало