У Генштабі розповіли, що операція тривала понад 2 місяці. Під час неї захисники вираховували тактику окупантів, досліджували ситуацію на острові та використовували різноманітне озброєння, водночас вибудовуючи дедалі успішніші та часто нестандартні стратегії.

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ЗСУ підтвердили влучання по фрегату "Адмірал Ессен"

У Генштабі розповіли, що в операції на острові Зміїний брали участь угруповання різнорідних сил ВМС, ескадрилья "Байрактарів", Повітряні сили ЗСУ, ракетні війська та артилерія, підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки, а також інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Олександрія".

Її проводили у кілька етапів. Захисники обрізали логістичне забезпечення, коли уразили корабельно-катерний склад, судна забезпечення і техніку, якою росіяни намагалися облаштовувати гарнізон. За допомогою БПЛА "Байрактар", іншої західної збройної допомоги та вітчизняних технологій уразили:

4 швидкохідні патрульні катери типу "Раптор",

швидкісний десантний катер на повітряній каверні типу "Серна",

суттєві пошкодження отримав фрегат "Адмірал Ессен",

на дно відправився новий сучасний буксир "Спасатель Василий Бех".

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що він повідомляв про ураження російського фрегата "Адмірал Ессен" ще у квітні, однак підтвердження цієї інформації надійшло лише через приблизно 3 місяці.

Цей корабель неодноразово обстрілював Одесу та запускав ракети на територію всієї України. За моєю інформацією, "Адмірал Ессен" був атакований нашими "Нептунами". Корабель дістав пошкодження, але поки не вдалося відправити його на відпочинок до "Москви",

– додав нардеп.

Ворожий фрегат відремонтували, тож зараз він знову виходить у море. Однак Гончаренко впевнений, що судну не довго залишилося чергувати, тож слід тримати кулаки та вірити у ЗСУ.

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