В Генштабе рассказали, что операция длилась более двух месяцев. Во время нее защитники вычисляли тактику оккупантов, исследовали ситуацию на острове и использовали разнообразное вооружение, в то же время выстраивая все более успешные и часто нестандартные стратегии.

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ВСУ подтвердили попадание по фрегату "Адмирал Эссен"

В Генштабе рассказали, что в операции на острове Змеиный участвовали группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья "Байрактаров", Воздушные силы ВСУ, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группы "Александрия".

Ее проводили в несколько этапов. Защитники обрезали логистическое обеспечение, поразив корабельно-катерный склад, суда обеспечения и технику, которой россияне пытались обустраивать гарнизон. С помощью БПЛА "Байрактар", другой западной вооруженной помощи и отечественных технологий поразили:

4 быстроходных патрульных катера типа "Раптор",

скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "Серна",

существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен",

на дно отправился новый современный буксир "Спасатель Василий Бех".

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что он сообщал о поражении российского фрегата "Адмирал Эссен" еще в апреле, однако подтверждение этой информации поступило лишь спустя примерно 3 месяца.

Этот корабль не раз обстреливал Одессу и запускал ракеты на территорию всей Украины. По моей информации, "Адмирал Эссен" был атакован нашими "Нептунами". Корабль получил повреждение, но пока не удалось отправить его на отдых к "Москве",

– добавил нардеп.

Вражеский фрегат отремонтировали, и сейчас он снова выходит в море. Однако Гончаренко уверен, что судну недолго осталось дежурить, поэтому следует держать кулаки и верить в ВСУ.

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