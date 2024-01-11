Это произошло 3 апреля 2022 года, когда российский корабль подошел к нашему берегу. Уже 14 апреля 2022 года, благодаря "Нептуну", на дно пошел русский корабль "Москва".

Смотрите также Законная цель в любом месте мирового океана – командующий ВМС о российском корабле

Как Украина впервые использовала "Нептун"

Первое применение Нептуна было, когда фрегат "Адмирал Эссен" подошел очень близко к нашему берегу. И за ним шли еще десантные корабли вдоль Тендровской косы,

– вспомнил Алексей Неежпапа.

Командующий Военно-морскими силами Украины рассказал, что российские корабли двигались в направлении порта "Южный" – это между "Южным" и Очаковом, где-то посередине, в район Рыбаковки (курортное село в Николаевской области).

"Они совершали так называемые демонстрационные действия. Для чего это было сделано? Чтобы подразделения морской пехоты и другие, на тот момент стоявшие на берегу, постоянно готовились к десанту, чтобы не дать возможности эти бригады перебросить на Николаевское направление или на Вознесенскую сторону на помощь. Враг хотел держать нас в постоянном напряжении, что вот-вот готовится высадка десанта", – вспомнил вицеадмирал.

По его словам, тогда:

российские корабли ходили под Одессой, стреляли по городу из палубных пушек, обстреливали гражданские объекты;

для высадки десанта условий не было, однако оккупанты постоянно выстраивали десантные отряды в строй, они двигались в сторону Одессы с кораблями огневой поддержки.

Но мы понимали, что это чисто демонстрационные действия. А когда "Эссен" подошел, мы решили попробовать, что может наш "Нептун". Первые пуски не были столь удачными, как по крейсеру "Москва", но тогда впервые был поврежден этот фрегат "Эссен". Было там несколько "двухсотых" у них на борту, насколько мне известно. Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно у корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате,

– рассказал Алексей Неежпапа.

Он добавил, что одним из самых интересных был тот факт, что оккупанты сбили свой собственный самолет прямо у берега, который совершал прикрытие кораблей с воздуха.

Что этому предшествовало