Вице-адмирал также отметил, что российский корабль остается целью независимо от местоположения в мировом океане. Ведь судно представляет угрозу нашему государству.
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Неижпапа высказался о российских военных кораблях
Командующий Военно-морскими силами прокомментировал информацию о строительстве оккупантами новой морской базы во временно оккупированной Абхазии, принадлежащей Грузии. Вице-адмирал подчеркнул, что эта информация действительно есть.
"Это не совсем база, а пункт базирования, скорее всего, для рассредоточения корабельного состава. Потому что нельзя держать весь флот на одной базе", – подчеркнул Неижпапа.
Неижпапа также сказал, является ли законной целью нашего государства этот новый порт России в Абхазии. Вице-адмирал подчеркнул, что целью нашего государства является любой российский военный корабль.
Для нас законная цель – любой корабль, несущий Андреевский флаг Военно-морского флота России. Где бы он ни был, в любом месте мирового океана,
– сказал командующий.
Он также отметил, что морская база в Новороссийске, где россияне держат большинство своих судов, не очень приятный порт для базирования, в частности, из-за погодных условий, особенно зимой. Поэтому это проблема для России, которую сейчас хотят решить.
В то же время база в Севастополе, по словам командующего, закрыта и защищена от ветров и географически удачна для стоянки кораблей. Но она не закрыта от западных ветров, что, по мнению Неижпапы, "очень символично".
Россияне решили строить себе морскую базу в Абхазии
- Президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания 5 октября 2023 года сказал, что подписал соглашение с Россией о строительстве постоянной российской военно-морской базы недалеко от оккупированного населенного пункта Очамчире. Это произошло после того, как для оккупантов стало опасно держать собственные суда в Севастополе.
- Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз отметил, что после точных ударов Украины по порту России в аннексированном Крыму россияне решили переместить свои корабли в Новороссийск. Однако там не так много места, чтобы разместить абсолютно все суда.
- В то же время в сети появлялась информация, что Россия могла переместить в Севастополь большой десантный корабль "Петр Моргунов". Однако в ВМС Украины это опровергли.