Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
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Які області під загрозою
В деяких областях залишається ракетна небезпека
Повітряні сили повідомили, що все ще залишається ракетна небезпека для Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку
Відбій повітряної тривоги
Через приблизно півтори години оголосили про відбій загрози.
"Відбій загрози по МіГ-31К", – зазначили в Повітряних силах України.
Зліт МіГ-31К
Повітряні сили попередили про те, що по всій Україні – ракетна небезпека.
Вона додали, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Активність авіації на Сході та Центрі України
У Повітряних силах України повідомили про загрозу балістичного озброєння для центральних та східних областей.