Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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Які області під загрозою

13:31, 19 лютого В деяких областях залишається ракетна небезпека Повітряні сили повідомили, що все ще залишається ракетна небезпека для Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку

13:27, 19 лютого Відбій повітряної тривоги Через приблизно півтори години оголосили про відбій загрози. "Відбій загрози по МіГ-31К", – зазначили в Повітряних силах України.

12:06, 19 лютого Зліт МіГ-31К Повітряні сили попередили про те, що по всій Україні – ракетна небезпека. Вона додали, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.