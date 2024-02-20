Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщал, что дроны атаковали регион в ночь на 20 февраля. Взрывы раздавались в Кременчугском районе.

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Что известно о взрывах в Кременчугском районе

Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар,

– сообщил глава областной военной администрации.

По его словам, к счастью, люди не погибли и не пострадали. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 специалистов.

Стоит добавить, что взрывы в Кременчугском районе, как писало Суспильное, прозвучали ориентировочно в полночь на 20 февраля.

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