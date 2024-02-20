Россия запустила 23 "Шахеда", две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и авиационную Х-31. Об этом информирует 24 Канал.

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Все "Шахеды" сбили

В ночь на 20 февраля агрессор атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, управляемой авиационной ракетой Х-31 из Запорожской и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска.

К отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей,

– сообщили в Воздушных силах.

В Силах обороны Юга отметили, что в их операционной зоне сбито 4 дрона-камикадзе. В частности, по одному "Шахеду" уничтожили в Херсонской и Николаевской областях, еще два – в Кировоградской.

Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано,

– отметили в Силах обороны Юга.

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