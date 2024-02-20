Тревогу объявляли также в других областях. В частности, красной была центральная Украина и часть северных областей.

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Что известно об опасности в областях

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– заявили в Воздушных силах ВСУ.

Опасность объявили:

в Киевской области и в столице Украины;

в Кировоградской;

Черкасской;

Винницкой;

Полтавской;

Житомирской;

Черниговской;

Сумской областях.

Людей в этих регионах призвали пройти в укрытие гражданской защиты или соблюдать правило двух стен.



Где в Украине воздушная тревога / Скриншот 24 канала

Один из мониторинговых каналов сообщил о ракетной опасности на Севере.

Ориентировочно в 7:08 в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Людям разрешили выходить из укрытий гражданской защиты.

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