Тревогу объявляли также в других областях. В частности, красной была центральная Украина и часть северных областей.
Смотрите также В Украине объявляли угрозу "Шахедов": в отдельных регионах раздавались взрывы
Что известно об опасности в областях
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– заявили в Воздушных силах ВСУ.
Опасность объявили:
- в Киевской области и в столице Украины;
- в Кировоградской;
- Черкасской;
- Винницкой;
- Полтавской;
- Житомирской;
- Черниговской;
- Сумской областях.
Людей в этих регионах призвали пройти в укрытие гражданской защиты или соблюдать правило двух стен.
Где в Украине воздушная тревога / Скриншот 24 канала
Один из мониторинговых каналов сообщил о ракетной опасности на Севере.
Ориентировочно в 7:08 в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Людям разрешили выходить из укрытий гражданской защиты.
Ночью Россия атаковала "Шахедами"
- Вечером и ночью на 20 февраля воздушную тревогу объявляли на Востоке, впоследствии – на Юге Украины. Была угроза атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".
- Кроме того, враг запустил ракету на Днепр. Там ориентировочно в 23:57 20 февраля раздавались взрывы.
- После полуночи оккупанты запустили дроны из Кировоградской области через Николаевскую в направлении Одесской области (курс юго-западный), в направлении Запорожской области (курс южный), была активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и угроза применения авиационных средств поражения.
- Утром сообщили, что очередная вражеская атака дронами-камикадзе типа Shahed-131 /136 была направлена по юго-восточным и центральным регионам. Силы обороны Юга Украины сбили 4 ударных дрона. В частности, по 1 на Херсонщине и Николаевщине, 2 – на Кировоградщине.