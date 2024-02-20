Тревогу объявляли также в других областях. В частности, красной была центральная Украина и часть северных областей.

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Что известно об опасности в областях

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– заявили в Воздушных силах ВСУ.

Опасность объявили:

  • в Киевской области и в столице Украины;
  • в Кировоградской;
  • Черкасской;
  • Винницкой;
  • Полтавской;
  • Житомирской;
  • Черниговской;
  • Сумской областях.

Людей в этих регионах призвали пройти в укрытие гражданской защиты или соблюдать правило двух стен.

Воздушная тревога
Где в Украине воздушная тревога / Скриншот 24 канала

Один из мониторинговых каналов сообщил о ракетной опасности на Севере.

Ориентировочно в 7:08 в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Людям разрешили выходить из укрытий гражданской защиты.

Ночью Россия атаковала "Шахедами"

  • Вечером и ночью на 20 февраля воздушную тревогу объявляли на Востоке, впоследствии – на Юге Украины. Была угроза атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".
  • Кроме того, враг запустил ракету на Днепр. Там ориентировочно в 23:57 20 февраля раздавались взрывы.
  • После полуночи оккупанты запустили дроны из Кировоградской области через Николаевскую в направлении Одесской области (курс юго-западный), в направлении Запорожской области (курс южный), была активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и угроза применения авиационных средств поражения.
  • Утром сообщили, что очередная вражеская атака дронами-камикадзе типа Shahed-131 /136 была направлена по юго-восточным и центральным регионам. Силы обороны Юга Украины сбили 4 ударных дрона. В частности, по 1 на Херсонщине и Николаевщине, 2 – на Кировоградщине.