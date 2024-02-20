Тривогу оголошували також в інших областях. Зокрема, червоною була центральна Україна та частина північних областей.
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Що відомо про небезпеку в областях
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– заявили в Повітряних силах ЗСУ.
Небезпеку оголосили на:
- Київщині та у столиці України;
- Кіровоградщині;
- Черкащині;
- Вінниччині;
- Полтавщині;
- Житомирщині;
- Чернігівщині;
- Сумщині.
Людей у цих регіонах закликали пройти в укриття цивільного захисту або дотримуватись правила двох стін.
Де в Україні повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу
Один з моніторингових каналів повідомив про ракетну небезпеку на Півночі.
Орієнтовно о 7:08 в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. Людям дозволили виходити з укриттів цивільного захисту.
Вночі Росія атакувала "Шахедами"
- Ввечері та вночі проти 20 лютого повітряну тривогу оголошували на Сході, згодом на Півдні України. Була загроза атаки дронами-камікадзе типу "Шахед".
- Окрім того, ворог запустив ракету на Дніпро. Там орієнтовно о 23:57 20 лютого лунали вибухи.
- Після опівночі окупанти запустили дрони з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини (курс південно-західний), у напрямку Запорізької області (курс південний), була активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та загроза застосування авіаційних засобів ураження.
- Вранці повідомили, що чергова ворожа атака дронами-камікадзе типу Shahed-131 /136 була спрямована по південно-східних та центральних регіонах. Сили оборони Півдня України збили 4 ударних дрони. Зокрема, по 1 на Херсонщині та Миколаївщині, 2 – на Кіровоградщині.