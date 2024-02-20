Тривогу оголошували також в інших областях. Зокрема, червоною була центральна Україна та частина північних областей.

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Що відомо про небезпеку в областях

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– заявили в Повітряних силах ЗСУ.

Небезпеку оголосили на:

Київщині та у столиці України;

Кіровоградщині;

Черкащині;

Вінниччині;

Полтавщині;

Житомирщині;

Чернігівщині;

Сумщині.

Людей у цих регіонах закликали пройти в укриття цивільного захисту або дотримуватись правила двох стін.



Де в Україні повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу

Один з моніторингових каналів повідомив про ракетну небезпеку на Півночі.

Орієнтовно о 7:08 в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. Людям дозволили виходити з укриттів цивільного захисту.

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