Росія запустила 23 "Шахеди", дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 та авіаційну Х-31. Про це інформує 24 Канал.
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Усі "Шахеди" збили
У ніч на 20 лютого агресор атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області, керованою авіаційною ракетою Х-31 з Запорізької та 23 ударними безпілотниками типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.
До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті бойової роботи збито усі 23 "Шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей,
– повідомили в Повітряних силах.
У Силах оборони Півдня зазначили, що в їхній операційній зоні збито 4 дрони-камікадзе. Зокрема, по одному "Шахеду" знищили в Херсонській і Миколаївській областях, ще два – у Кіровоградській.
Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано,
– наголосили в Силах оборони Півдня.
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Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині
- Начальник Полтавської ОВА повідомив, що вночі ворожі БпЛА атакували область.
- Так, у Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів.
- Під ударом агресора опинився промисловий об'єкт.
- Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.
- До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей.
- На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.