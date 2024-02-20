Росія запустила 23 "Шахеди", дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 та авіаційну Х-31. Про це інформує 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Усі "Шахеди" збили

У ніч на 20 лютого агресор атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області, керованою авіаційною ракетою Х-31 з Запорізької та 23 ударними безпілотниками типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті бойової роботи збито усі 23 "Шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей,

– повідомили в Повітряних силах.

У Силах оборони Півдня зазначили, що в їхній операційній зоні збито 4 дрони-камікадзе. Зокрема, по одному "Шахеду" знищили в Херсонській і Миколаївській областях, ще два – у Кіровоградській.

Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано,

– наголосили в Силах оборони Півдня.

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