Напомним, что 17 февраля оккупанты ударили по Купянску, в частности, КАБами. В результате атаки были повреждения гражданской инфраструктуры. Также сообщалось о погибших.
Смотрите также Ничего не осталось: как жители Купянска пережили жуткий обстрел КАБАми
Враг снова атаковал Купянский район
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Купянскому району Харьковской области.
Сообщается, что вечером 19 февраля около 17:00 оккупанты обстреляли село Ольховатка двумя управляемыми авиационными бомбами.
Разрушены 2 частных дома, повреждены 10. Одну женщину деблокировали из-под завалов и оказывают медицинскую помощь,
– отметил чиновник.
В ГСЧС Украины также рассказали, что под огонь попали жилые дома населенного пункта. Спасатели уточнили, что из-под завалов одного из домов находилась 74-летняя женщина.
Работники ГСЧС быстро разбросали остатки конструкций здания и освободили женщину из-под завалов.
Спасатели ликвидировали последствия удара по Купянскому району: смотрите видео ГСЧС
Кроме того, впоследствии они на пожарном автомобиле транспортировали пострадавшую на встречу бригаде экстренной медицинской помощи, преодолев расстояние около 15 километров.
Россияне ударили по Купянскому району Харьковской области / Фото ГСЧС и Харьковской областной прокуратуры
В дальнейшем женщину передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ранее захватчики атаковали Купянск: главное
- Вечером 17 февраля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Россия снова обстреляла Купянск. Таким образом, город дважды подвергся атаке в течение суток. Всего в настоящее время известно о 5 раненых.
- Оккупанты около 18:40 сбросили на местное коммунальное предприятие 3 КАБ. Всего в течение суток Россия сбросила на Купянск 18 авиационных бомб.
- Как ранее пояснил Синегубов, захватчики сначала обстреляли Купянск 17 февраля около 13:30. В результате атаки был разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, а по меньшей мере 5 частных домов получили повреждения.
- Позже он сообщил, что из-под завалов дома спасли 69-летнюю женщину. Ее госпитализировали с переломом конечности.