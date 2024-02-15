Росія атакувала Полтавську область посеред ночі проти 15 лютого 2024 року. Варто зауважити, що вдосвіта окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

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Що відомо про вибухи на Полтавщині

Вночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі,

– заявив глава ОВА.

Філіп Пронін уточнив, що атака росіян спричинила пожежу на площі 100 метрів квадратних. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Росія вдосвіта атакувала Україну: коротко