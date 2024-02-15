Росія атакувала Полтавську область посеред ночі проти 15 лютого 2024 року. Варто зауважити, що вдосвіта окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Дивіться також Заходили з різних напрямків: усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені

Що відомо про вибухи на Полтавщині

Вночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі,
– заявив глава ОВА.

Філіп Пронін уточнив, що атака росіян спричинила пожежу на площі 100 метрів квадратних. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Росія вдосвіта атакувала Україну: коротко

  • Російські окупанти орієнтовно о 4:36 запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Вже орієнтовно після 6 години вибухи пролунали у Київській області. Там працювала ППО.
  • Згодом декілька вибухів пролунало у Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині та у Львові.
  • Станом на 7:40 відомо про влучання по об'єкту інфраструктури Запоріжжя, там одна людина поранена. У Львові також є влучання, на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.
  • Окрім того, у Дніпропетровській області вороги атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Там працювала ППО.