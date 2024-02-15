Россия атаковала Полтавскую область посреди ночи на 15 февраля 2024 года. Стоит заметить, что на рассвете оккупанты запустили по Украине ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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Что известно о взрывах на Полтавщине

Ночью враг атаковал Полтавскую область. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе,

– заявил глава ОВА.

Филипп Пронин уточнил, что атака россиян вызвала пожар на площади 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Россия на рассвете атаковала Украину: коротко