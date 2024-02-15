Россия атаковала Полтавскую область посреди ночи на 15 февраля 2024 года. Стоит заметить, что на рассвете оккупанты запустили по Украине ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95.
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Что известно о взрывах на Полтавщине
Ночью враг атаковал Полтавскую область. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе,
– заявил глава ОВА.
Филипп Пронин уточнил, что атака россиян вызвала пожар на площади 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Россия на рассвете атаковала Украину: коротко
- Российские оккупанты ориентировочно в 4:36 запустили по Украине ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Уже ориентировочно после 6 часов взрывы прогремели в Киевской области. Там работала ПВО.
- Впоследствии несколько взрывов прозвучало в Запорожье, Днепре, на Хмельницкой области и в Львове.
- По состоянию на 7:40 известно о попадании по объекту инфраструктуры Запорожья, там один человек ранен. Во Львове также есть попадание, на улице Научной взрывной волной выбило окна.
- Кроме того, в Днепропетровской области враги атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Там работала ПВО.