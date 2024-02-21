21 лютого ввечері після повітряної тривоги стало відомо, що Росія запустила по наших містах безпілотники. Більше про це читайте в матеріалі, який підготував у форматі хронології 24 Канал.
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У Повітряних силах оголосили про відбій загрози ударних безпілотників по областях.
Карта повітряних тривог станом на 22:54, 21 лютого
Дрони – у Полтавській області летять курсом на Миргород.
Декілька груп ударних БпЛА помітили центральній частині Полтавської області. Курс – північно-західний.
Водночас дрони в Харківській області фіксують в районі Чугуєва. Їхній курс – на Харків.
Декілька груп ударних "Шахедів" – у південному, центральному та північному районах Полтавської області. Вони летять на Сумщину.
Пару груп "Шахедів" – між Кіровоградською та Дніпропетровською областями. Вони прямують північним і північно-східним курсом.
Водночас безпілотники фіксують у:
- П'ятихатському районі Дніпропетровської області, курс північно-східний;
- Новосанжарському районі Полтавської області, курс північний – на Полтаву;
- на межі Харківської, Сумської та Полтавської областей, курс північно-західний;
- районі Кам'янського водосховища, курс північний та північно-східний.
- Декілька груп дронів – у Херсонській області, а саме – Великоолександрівському районі. Їхній курс – північно-західний.
- БпЛА фіксують і на території Криворізького району Дніпропетровської області. Курс польоту дронів – північний.
- Також безпілотники помітили в Юр'ївському районі Дніпропетровської області. Курс – північний та північно-східний.
Повітряні сили пишуть про ракету в Одеській області.
Безпілотні літальні апарати зафіксували в напрямку Дніпра, а саме – у Синельниківському районі.
У Повітряних силах повідомили о 19:56, що для Дніпропетровської та Запорізької областей існує загроза ударних БпЛА.
Уже через 10 хвилин стало відомо, що дрони на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у Новомиколаївському районі. Їхній курс – північний.