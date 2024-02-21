21 лютого ввечері після повітряної тривоги стало відомо, що Росія запустила по наших містах безпілотники. Більше про це читайте в матеріалі, який підготував у форматі хронології 24 Канал.

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22:56, 21 лютого У Повітряних силах оголосили про відбій загрози ударних безпілотників по областях.

Карта повітряних тривог станом на 22:54, 21 лютого

22:15, 21 лютого Дрони – у Полтавській області летять курсом на Миргород.

22:14, 21 лютого Декілька груп ударних БпЛА помітили центральній частині Полтавської області. Курс – північно-західний. Водночас дрони в Харківській області фіксують в районі Чугуєва. Їхній курс – на Харків.

21:53, 21 лютого Декілька груп ударних "Шахедів" – у південному, центральному та північному районах Полтавської області. Вони летять на Сумщину.

21:32, 21 лютого Пару груп "Шахедів" – між Кіровоградською та Дніпропетровською областями. Вони прямують північним і північно-східним курсом. Водночас безпілотники фіксують у: П'ятихатському районі Дніпропетровської області, курс північно-східний;

Новосанжарському районі Полтавської області, курс північний – на Полтаву;

на межі Харківської, Сумської та Полтавської областей, курс північно-західний;

районі Кам'янського водосховища, курс північний та північно-східний.

20:41, 21 лютого Декілька груп дронів – у Херсонській області, а саме – Великоолександрівському районі. Їхній курс – північно-західний.

БпЛА фіксують і на території Криворізького району Дніпропетровської області. Курс польоту дронів – північний.

Також безпілотники помітили в Юр'ївському районі Дніпропетровської області. Курс – північний та північно-східний.

20:30, 21 лютого Повітряні сили пишуть про ракету в Одеській області.

20:22, 21 лютого Безпілотні літальні апарати зафіксували в напрямку Дніпра, а саме – у Синельниківському районі.