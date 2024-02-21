21 февраля вечером после воздушной тревоги стало известно, что Россия запустила по нашим городам беспилотники. Больше об этом читайте в материале, который подготовил в формате хронологии 24 Канал.

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22:56, 21 февраля В Воздушных силах объявили об отбое угрозы ударных беспилотников по областям.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:54, 21 февраля

22:15, 21 февраля Дроны – в Полтавской области летят курсом на Миргород.

22:14, 21 февраля Несколько групп ударных БПЛА заметили центральной части Полтавской области. Курс – северо-западный. В то же время дроны в Харьковской области фиксируют в районе Чугуева. Их курс – на Харьков.

21:53, 21 февраля Несколько групп ударных "Шахедов" – в южном, центральном и северном районах Полтавской области. Они летят на Сумщину.

21:32, 21 февраля Пару групп "Шахедов" – между Кировоградской и Днепропетровской областями. Они направляются северным и северо-восточным курсом. В то же время беспилотники фиксируют в: Пятихатском районе Днепропетровской области, курс северо-восточный;

Новосанжарском районе Полтавской области, курс северный – на Полтаву;

на границе Харьковской, Сумской и Полтавской областей, курс северо-западный;

районе Каменского водохранилища, курс северный и северо-восточный.

20:41, 21 февраля Несколько групп дронов – в Херсонской области, а именно – Великоалександровском районе. Их курс – северо-западный.

БПЛА фиксируют и на территории Криворожского района Днепропетровской области. Курс полета дронов – северный.

Также беспилотники заметили в Юрьевском районе Днепропетровской области. Курс – северный и северо-восточный.

20:30, 21 февраля Воздушные силы пишут о ракете в Одесской области.

20:22, 21 февраля Беспилотные летательные аппараты зафиксировали в направлении Днепра, а именно – в Синельниковском районе.