Оккупанты атаковали десятью дронами-камикадзе. Защитники неба сбили почти все, передает 24 Канал.

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Сколько вражеских целей уничтожили

В ночь на 22 февраля враг атаковал 10 ударными БПЛА типа "Shahed". Оккупанты запускали дроны из района Приморско-Ахтарска.

Кроме того, россияне нанесли удар противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Восемь беспилотников уничтожено в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей,

– отметили в Воздушных силах.