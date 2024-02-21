Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом розповів, коли саме окупанти можуть завдати удару по Україні. Нагадаємо, що раніше про підготовку Росії до масованої атаки розповідали в ОК "Південь".

Дивіться також Нова загроза з неба: які балістичні ракети Росія отримає від Ірану, які міста України під ударом

Коли росіяни можуть завдати масованого удару

Любов росіян до сакральних дат чітко простежилась за час великої війни. Вже у п'ятницю, 23 лютого, у Росії святкують "день защітніка отєчєства", а 24 лютого відбудеться друга річниця з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ці дні росіяни можуть використати для масованих атак

Вони готуються до певних ударів по наших військових об'єктах, це займає близько тижня, а масовані – місяць – півтори. Росіяни можуть "запустити феєрверки" десь 23 – 24 лютого, плюс-мінус день,

– зазначив Роман Світан.

Звісно, складно передбачити напевне, наскільки масованою може бути ймовірна російська атака. Однак військовий експерт припустив, що кількість випущених повітряних цілей може доходити до 100 ракет.

"Що погано, під атакою точно опиниться Київ. Байдуже навіть, що всі ракети там зіб'ють, але для них важливий сам інформаційний потік – що вони щось кудись запустили", – наголосив полковник запасу.

Владімір Путін, звісно, не упустить нагоди, що, мовляв, ще щось може. Наш ворог є непередбачуваним та дуже цинічним, тому варто з обережністю ставитися до тривог як наступні кілька днів, так і в інший час.

Зверніть увагу! Нещодавно в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що дії росіян у Чорному морі свідчать про підготовку масованого удару. Мовиться зокрема про підвищення активності ворожих дронів на прифронтовій території, які збирають інформацію.

Яка ситуація у Росії з ракетами: останні новини