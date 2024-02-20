Росія вже кілька разів била по Україні північнокорейськими балістичними ракетами, в яких знайшли сотні компонентів, що належать американським та європейським компаніям. Про це мовиться у звіті британської організації Conflict Armament Research (CAR).

Читайте також Скільки ракет з КНДР Росія вже випустила по Україні: в Офісі генпрокурора назвали цифру

Що відомо про компоненти

Представники CAR вивчили 290 уламків ракети з КНДР після того, як Росія обстріляла Харків у січні. Як з'ясувалося, 75% цих компонентів розробили та продали компанії, які зареєстровані у США. Ще 16% знайдених компонентів пов'язані з компаніями, які зареєстровані в Європі. Решта деталей, а саме 9%, пов'язана з компаніями, що мають реєстрацію в Азії.

У звіті сказано, що КНДР змогла створити балістичну ракету та швидко доставити її до Росії. Виявлені деталі були виготовлені у період з 2021 по 2023 роки. У CAR стверджують, що ракета, якою Росія атакувала Харків у січні 2024 року, не могла бути зібрана раніше березня 2023 року.

Варто зауважити, що у звіті не вказано жодних назв конкретних фірм. Причина полягає у відсутності доказів того, що ці компанії навмисно відправляли деталі до Північної Кореї. Видання припускає, що іноземні деталі були направлені до КНДР через величезний глобальний ланцюг постачання, коли ці компанії продали свої деталі різним міжнародним дистриб'юторам.

Висновки вказують на те, що Північна Корея розробила надійну мережу закупівель, здатну оминати санкційні режими, які діють протягом майже двох десятиліть,

– мовиться у матеріалі.

У матеріалі також зауважується, що це перше публічне виявлення залежності Північної Кореї від іноземних технологій у її ракетній програмі. Отримані дані демонструють проблему, з якою стикається адміністрація Джозефа Байдена. Білий дім намагається не допустити потрапляння до зброї КНДР, Ірану та Росії дешевої мікроелектроніки західного виробництва, яка призначена для цивільного використання.