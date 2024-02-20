Россия уже несколько раз била по Украине северокорейскими баллистическими ракетами, в которых нашли сотни компонентов, принадлежащих американским и европейским компаниям. Об этом говорится в отчете британской организации Conflict Armament Research (CAR).

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Что известно о компонентах

Представители CAR изучили 290 обломков ракеты из КНДР после того, как Россия обстреляла Харьков в январе. Как выяснилось, 75% этих компонентов разработали и продали компании, которые зарегистрированы в США. Еще 16% найденных компонентов связаны с компаниями, которые зарегистрированы в Европе. Остальные детали, а именно 9%, связаны с компаниями, имеющих регистрацию в Азии.

В отчете сказано, что КНДР смогла создать баллистическую ракету и быстро доставить ее в Россию. Обнаруженные детали были изготовлены в период с 2021 по 2023 годы. В CAR утверждают, что ракета, которой Россия атаковала Харьков в январе 2024 года, не могла быть собрана раньше марта 2023 года.

Стоит заметить, что в отчете не указано никаких названий конкретных фирм. Причина заключается в отсутствии доказательств того, что эти компании намеренно отправляли детали в Северную Корею. Издание предполагает, что иностранные детали были направлены в КНДР через огромную глобальную цепь поставок, когда эти компании продали свои детали различным международным дистрибьюторам.

Выводы указывают на то, что Северная Корея разработала надежную сеть закупок, способную обходить санкционные режимы, которые действуют в течение почти двух десятилетий,

– говорится в материале.

В материале также отмечается, что это первое публичное выявление зависимости Северной Кореи от иностранных технологий в ее ракетной программе. Полученные данные демонстрируют проблему, с которой сталкивается администрация Джозефа Байдена. Белый дом пытается не допустить попадания в оружие КНДР, Ирана и России дешевой микроэлектроники западного производства, которая предназначена для гражданского использования.