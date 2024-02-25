Выступления россиян всегда трудно слушать из-за их циничности. Так, Небензя открыто пригрозил полным уничтожением нашего государства после 2 лет полномасштабного вторжения.

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Очередное циничное заявление представителя России в ООН

Небензя заявил, что "чем дольше затягивается конфликт из-за поддержки Киева Западом, тем невыгоднее будут условия мира для Украины".

По словам представителя России в ООН, "сохранить Украину в каком-то виде пока можно".

Так, он отметил, что Украина должна "быть нейтральной, без русофобии и нацизма". Именно на достижение этих целей, как отметил Небензя, и направлено так называемую "СВО".

В связи с этим Запад, который оказывает Киеву поддержку, сегодня имеет выбор: придется ли Москве воевать ради этого до конца, как она это умеет делать, или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл, и они попытаются спасти хоть что-то от Украины,

– добавил дипломат.

Какие еще возмутительные заявления делал Небензя

Небензя еще решил сделать ряд заявлений об Авдеевке и оккупированных территориях. Так, российский дипломат заявил, что "временно оккупированных территорий не существует. Есть российские регионы".

К таким "российским" Небензя причислил не только Крым и Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую и Херсонскую области. Люди там якобы сами захотели присоединиться к России, а годовщину "присоединения" Крыма россиянин пообещал отпраздновать на государственном уровне.

В традиционной манере Небензя обвинил Запад в "подготовке войны", а собственно войну в Украине он назвал "украинским кризисом". Мол, западные страны видят черно-белую картину мира, а на самом деле "не все так однозначно".

Также по его словам, Авдеевка праздновала "освобождение".