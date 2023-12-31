Окупанти у ніч проти 29 грудня здійснили масовану атаку на Україну. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що цей обстріл з повітря був наймасованішим з початку російського вторгнення в нашу країну.
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Що заявив Небензя в ООН
Російський представник в ООН цинічно заявив, що робота ППО стала причиною жертв серед мирного населення під час масованого російського обстрілу 29 грудня. За його словами, Київ буцімто розміщує ППО у житлових кварталах і порушує норми міжнародного гуманітарного права.
Представниця Великої Британії безапеляційно заявила, що жертв було б більше, якби не робота української ППО. Важко уявити більший цинізм,
– нахабно заявив Небензя.
Водночас він заявив, що якби не робота української ППО, то жертв серед мирних жителів не було б.
Російський представник довів до абсурду ще більше, порадивши присутнім остерігатися заяв Великої Британії про постачання Києву ще 100 ракет протиповітряної оборони, саме від використання яких буцімто гинуть мирні жителі.
Також він закликав Україну та Захід готуватися до жахливих новин найближчим часом. За його словами, чим більше Київ створюватиме загрози для Росії, то жорсткіше діятимуть у Кремлі.
Звернення до ООН: останні новини
- Після масованої атаки Росії 29 грудня Україна та 30 країн-членів також звернулися до Радбезу ООН з проханням зібрати термінове засідання. Згодом воно розпочалося о 23:00 за київським часом й тривало півтори години.
- Під час зустрічі представників постійний представник України при ООН Сергій Кислиця детально доповів про масовану ракетну атаку України, яка сталася 29 грудня 2023 року. Він наголосив, що Росія здійснила одну з найбільш інтенсивних атак, використовуючи різні типи ракет та безпілотників. Кислиця наголосив, що окупанти цинічно атакували житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території країни.
- Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський 30 грудня відреагував на прохання Кремля скликати термінове засідання Радбезу ООН через ситуацію у Бєлгороді. За словами посадовця, його країна не буде обговорювати питання, коли їх викликає Росія. Раніше Москва звернулася до ООН з проханням скликати термінове засідання Радбезу через ситуацію в Бєлгороді.