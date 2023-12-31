Оккупанты в ночь на 29 декабря совершили массированную атаку на Украину. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что этот обстрел с воздуха был самым массированным с начала российского вторжения в нашу страну.

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Что заявил Небензя в ООН

Российский представитель в ООН цинично заявил, что работа ПВО стала причиной жертв среди мирного населения во время массированного российского обстрела 29 декабря. По его словам, Киев якобы размещает ПВО в жилых кварталах и нарушает нормы международного гуманитарного права.

Представительница Великобритании безапелляционно заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинского ПВО. Трудно представить больший цинизм,

– нагло заявил Небензя.

В то же время он заявил, что если бы не работа украинского ПВО, жертв среди мирных жителей не было бы.

Российский представитель довел до абсурда еще больше, посоветовав присутствующим опасаться заявлений Великобритании о поставках Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, именно от которых якобы погибают мирные жители.

Также он призвал Украину и Запад готовиться к ужасающим новостям в ближайшее время. По его словам, чем больше Киев будет создавать угрозы для России, тем жестче будут действовать в Кремле.

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