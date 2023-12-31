Оккупанты в ночь на 29 декабря совершили массированную атаку на Украину. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что этот обстрел с воздуха был самым массированным с начала российского вторжения в нашу страну.
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Что заявил Небензя в ООН
Российский представитель в ООН цинично заявил, что работа ПВО стала причиной жертв среди мирного населения во время массированного российского обстрела 29 декабря. По его словам, Киев якобы размещает ПВО в жилых кварталах и нарушает нормы международного гуманитарного права.
Представительница Великобритании безапелляционно заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинского ПВО. Трудно представить больший цинизм,
– нагло заявил Небензя.
В то же время он заявил, что если бы не работа украинского ПВО, жертв среди мирных жителей не было бы.
Российский представитель довел до абсурда еще больше, посоветовав присутствующим опасаться заявлений Великобритании о поставках Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, именно от которых якобы погибают мирные жители.
Также он призвал Украину и Запад готовиться к ужасающим новостям в ближайшее время. По его словам, чем больше Киев будет создавать угрозы для России, тем жестче будут действовать в Кремле.
Обращение к ООН: последние новости
- После массированной атаки России 29 декабря Украина и 30 стран-членов также обратились в Совбез ООН с просьбой собрать срочное заседание. Впоследствии оно началось в 23:00 по киевскому времени и длилось полтора часа.
- В ходе встречи представителей постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подробно доложил о массированной ракетной атаке Украины, которая произошла 29 декабря 2023 года. Он отметил, что Россия совершила одну из наиболее интенсивных атак, используя разные типы ракет и беспилотников. Кислица подчеркнул, что оккупанты цинично атаковали жилые районы, объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты по всей территории страны.
- Глава МИД Чехии Ян Липовский 30 декабря отреагировал на просьбу Кремля созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Белгороде. По словам чиновника, его страна не будет обсуждать вопрос, когда их вызывает Россия Ранее Москва обратилась к ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза из-за ситуации в Белгороде.