Оно началось в 23:00 29 декабря по киевскому времени и длилось полтора часа. Встреча представителей транслировалась в сети. Какие главные заявления прозвучали на заседании – передает 24 Канал.

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Преисполнены ненавистью к большей части света

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подробно доложил о массированной ракетной атаке Украины, произошедшей 29 декабря 2023 года. Он отметил, что Россия совершила одну из наиболее интенсивных атак, используя разные типы ракет и беспилотников. Кислица подчеркнул, что оккупанты цинично атаковали жилые районы, объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты по всей территории страны.

Постпред Украины заявил, что в результате террористической атаки России погибли по меньшей мере 30 человек, а более 160 получили ранения.

Только посмотрите на список целей, которые так "храбро" уничтожила Россия минувшей ночью: роддом, учебные заведения, торговый центр, 45 многоэтажных жилых домов, частные дома, две церкви, коммерческие и складские помещения, автостоянка,

– сообщил Кислица.

Он также добавил, что одна из ракет пересекла воздушное пространство Польши. По словам Кислицы, это очевидный признак того, что российский воздушный террор представляет опасную угрозу не только для Украины, но и для соседних стран. По его мнению, единственный способ предотвратить его последствия – продолжать поддерживать Украину путем дальнейшего усиления нашей обороноспособности.

Кроме того, Кислица акцентировал, что "пока Россия способна убивать доверие и целостность Совбеза ООН, она будет чувствовать себя свободно, убивая невинных людей в Украине и за ее пределами".

Постпред Украины в ООН также добавил, что ему нечего сказать российскому представителю.

Мне нечего сказать российскому представителю здесь, в этом зале. Как и его московское начальство, он человек с ампутированной совестью и отрезанным достоинством,

– заявил Кислица.

Он подчеркнул, что в любое время агрессоры понимали лишь язык силы в ответ на свои преступления, а все остальные действия воспринимались "как слабость и поощрение к дальнейшей агрессии". Поэтому Кислица призвал ООН к действиям, ведь Россия полна ненависти ко всему миру.

"Они полны ненависти к большей части мира. Не только к Украине, как бы те, кто подвержен политике умиротворения, убеждали себя в противоположном", – подчеркнул постпред Украины.

Кислица объяснил, что пока Россия имеет ресурсы, то будет продолжать атаковать Украину, угрожать глобальной архитектуре безопасности и международному порядку, основанному на Уставе ООН. Потому постпред Украины подчеркнул, что выход только один – лишить Россию возможности производить оружие, финансировать свою военную агрессию и угрожать миру.

Что заявили США и Великобритания на Совбезе ООН

По словам спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика, Антонио Гутерриш "самым решительным образом" осудил масштабную комбинированную атаку. Генсек также подчеркнул, что под ударом оказалась гражданская и критическая инфраструктура, а все погибшие и пострадавшие – исключительно гражданские.

Представитель США при ООН Джон Келли обвинил Россию в целенаправленном отвлечении Совбеза ООН темами о Евромайдане. Он напомнил, что несколько дней назад страна-агрессор созвала Совбез из-за событий десятилетней давности в Украине пока в Кремле готовили самый масштабный ракетно-воздушный удар.

"Два дня назад РФ организовала заседание Совбеза, чтобы вспомнить о событиях десятилетней давности. Россия заявила, что обсуждение Революции Достоинства позволит членам Совета лучше понять, как эти события повлияли на нынешнюю ситуацию в Украине. Именно на это Россия отвлекала Раду на этой неделе, пока планировала свою самую большую воздушную атаку на Украину, ее города и критическую инфраструктуру с начала незаконного полномасштабного вторжения", – заявил представитель США.

Вместе с тем он подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбу с оккупантами. Келли также призвал всех членов Совбеза ООН осудить "отвратительную атаку" России. Он также добавил, что любая преступная ложь россиян о якобы "ударах по военным целям" не сотрет и не скроет руин по всей территории страны, а также тысяч невинных жертв, утраченных с начала войны.

Постпред Великобритании Барбара Вудворд также осудила российскую атаку. Она заявила, что это была отчаянная и тщетная попытка России возобновить военную динамику, впрочем, у оккупантов ничего не получится.

У них (у россиян – 24 Канал) ничего не получится. Украина уже заставила Черноморский флот России отступить со своей базы в Крыму…, оттесняет Россию в Черном море,

– заявила Вудворд.

Она подчеркнула, что Великобритания и дальше будет поддерживать Украину и будет оказывать военную помощь столько, сколько потребуется. Вудворд добавила, что Британия пришлет еще сотни ракет для пополнения запасов систем ПВО, защищающих гражданское население от террористических атак оккупантов.

Россия в очередной раз издала ряд циничных заявлений

Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в очередной раз выдал ряд циничных заявлений в духе кремлевской пропаганды. Так, он призвал Киев и Запад "ожидать в ближайшее время самых плохих новостей". Он объяснил такие фантазии тем, что у Украины якобы нет ресурсов, чтобы "хотя бы удержать ситуацию на линии боевого столкновения".

Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в ближайшее время худших для вас и ваших украинских прокси новостей, причем независимо от того, будут ли в Вашингтоне или в Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи,

– цинично издал Небензя.

Более того, представитель страны-агрессора заявил, якобы во всем виновата не Россия, а "украинская ПВО, которая размещена в жилых кварталах". А вот на замечание постпреда Великобритании, что жертв могло быть больше, если бы не было ПВО, Небензя не отреагировал. Очевидно, ответов в кремлевской методике не предполагалось.

Традиционно Небензя также начал повторять риторику об "угрозах, поступающих с территории Украины, создаваемых странами НАТО, безусловно, будут устранены" либо в рамках "спецоперации", либо "с использованием политико-дипломатических инструментов". Понятное дело, представитель российских захватчиков в очередной раз начал рассказывать басни, что Россия якобы готова к переговорам, а Киев "имел возможность сохранить территориальную целостность, разумеется, без Крыма". Напоследок Небензя добавил, что якобы украинскому народу "ничего не угрожает".