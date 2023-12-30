Для россиян 30 декабря оказался тревожным день – в Белгороде сообщали о "хлопках". Интересно, что разрушения российскому городу нанесла именно противовоздушная оборона оккупантов.
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Реакция на обращение России
Глава МИД Чехии Ян Липовский сообщил, что его страна отказывается, чтобы ее куда-нибудь вызвала Россия. Ранее Москва обратилась к ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза из-за ситуации в Белгороде.
Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью приедем,
– отметил министр.
Ситуация в Белгороде: что известно
- Днем 30 декабря в Белгороде раздался ряд мощных взрывов, после чего над городом стал виднеться черный дым. Российские паблики писали, что пострадал центр города. По сообщению российских властей, известно о 4 погибших и 7 раненых
- Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что Силы обороны ударили по военным объектам в Белгороде. Непрофессиональные действия операторов российской ПВО повлекли за собой разрушение гражданской инфраструктуры города.
- В Минобороны России отреагировали на мощные взрывы в Белгороде – согласно вымыслам Марии Захаровой, по взрывам в Белгороде стоит Великобритания. Она якобы в координации с США "подстрекает киевский режим к террористическим действиям"