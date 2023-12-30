Для россиян 30 декабря оказался тревожным день – в Белгороде сообщали о "хлопках". Интересно, что разрушения российскому городу нанесла именно противовоздушная оборона оккупантов.

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Реакция на обращение России

Глава МИД Чехии Ян Липовский сообщил, что его страна отказывается, чтобы ее куда-нибудь вызвала Россия. Ранее Москва обратилась к ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза из-за ситуации в Белгороде.

Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью приедем,

– отметил министр.

Стоит отметить! После массированной атаки России 29 декабря Украина и 30 стран-членов также обратились в Совбез ООН с просьбой собрать срочное заседание. Представитель Украины Сергей Кислица поделился всей информацией о терроре россиян и призвал организацию к действиям. Представитель России, в свою очередь, цинично обвинил во всем украинскую ПВО и призвал Киев и Запад "ждать в ближайшее время самых плохих новостей".

Ситуация в Белгороде: что известно