В Белгороде 30 декабря звучали мощные взрывы. В источниках 24 Канала в спецслужбах сообщили, что это работа Сил обороны и безопасности.

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В Кремле пообещали месть

В военном ведомстве страны-агрессорки заявили, что Вооруженные Силы Украины якобы пытались нанести "неизбирательный комбинированный удар" по Белгороду.

Там заверили, что ракеты и большинство снарядов были перехвачены. Несколько снарядов и обломки ракет упали на Белгород. В обращении минобороны России также отметили, что эта ситуация так просто не будет оставлена.

Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным,

– отметили в оборонном ведомстве России.

В то же время пропагандисты отметили, что действия ВСУ якобы вызваны "отведением внимания от поражений на фронте" и провоцирование российской армии на подобные удары.

По их словам, армия России бьет "только по военным объектам и напрямую связанной с ними инфраструктуре". Такие цинические заявления звучат довольно абсурдно, учитывая массированную атаку по территории Украины 29 декабря.

Представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала взрывы в Белгороде. По ее мнению, за терактом в Белгороде стоит Британия, которая якобы в координации с США "подстрекает киевский режим к террористическим действиям". Очевидно, Захарова не синхронизировала свои слова с заявлением российского военного ведомства, которое ранее обвинило во взрывах в Белгороде Вооруженные Силы Украины.

Что известно о взрывах в Белгороде