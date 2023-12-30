Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что теперь флот России не может иметь важного значения в блокаде Черного моря и украинских портов. Он добавил, что это – очень важный момент.
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"Это имеет важное значение в существовании мореходства, торговли, перемещения по Черному морю", – сказал Гудков.
Украинская армия нанесла серьезное поражение Черноморскому флоту России и оставила его без основных боевых кораблей.
Значение флота для России
В России Черноморский флот имеет второстепенное значение. Ведь стратегическими флотами страны-агрессора являются Тихоокеанский и Северный флоты. Все остальные – вспомогательные. Однако понятно, что флот в Черном море все равно имеет серьезные большие корабли, имеющие вооружение и значительные ударные возможности.
То, что сейчас появляются новые возможности, новые виды вооружения, способность поражать военную инфраструктуру, привело к серьезным потерям военно-морского флота в Черном море и уменьшило его боевую мощь,
– подчеркнул российский оппозиционный политик.
Именно поэтому и нет как таковой морской блокады от России. Так в Черном море возможно судоходство.
Черноморский флот России идет ко дну
- Украинские военные постепенно уничтожают Черноморский флот России. В частности, 26 декабря украинская авиация ударила по большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. Судно сгорело дотла.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия потеряла около 20% своего флота. Речь идет об огромных военных кораблях. В частности, о флагмане Черноморского флота "Москва".
- Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что уничтожение БДК "Новочеркасск" свидетельствует о том, что Украина не зашла в войне в "тупик". А мол, те, кто так считают, – ошибаются. Он отметил, что украинские военные только за последние 4 месяца уничтожили 20% флота России. Это подвергает сомнению доминирование оккупантов в Черном море.
- В ВСУ в это время заявляют, что россиян почти не касается служба в море. Все чаще враг находится в пунктах базирования. Теперь оккупанты не чувствуют себя спокойно в акватории Черного моря.