Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что теперь флот России не может иметь важного значения в блокаде Черного моря и украинских портов. Он добавил, что это – очень важный момент.

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"Это имеет важное значение в существовании мореходства, торговли, перемещения по Черному морю", – сказал Гудков.

Украинская армия нанесла серьезное поражение Черноморскому флоту России и оставила его без основных боевых кораблей.

Значение флота для России

В России Черноморский флот имеет второстепенное значение. Ведь стратегическими флотами страны-агрессора являются Тихоокеанский и Северный флоты. Все остальные – вспомогательные. Однако понятно, что флот в Черном море все равно имеет серьезные большие корабли, имеющие вооружение и значительные ударные возможности.

То, что сейчас появляются новые возможности, новые виды вооружения, способность поражать военную инфраструктуру, привело к серьезным потерям военно-морского флота в Черном море и уменьшило его боевую мощь,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Именно поэтому и нет как таковой морской блокады от России. Так в Черном море возможно судоходство.

Черноморский флот России идет ко дну