Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что поражением "Новочеркасская" Украина достигла паритета с агрессором вокруг Крымского полуострова.

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Что означает уничтожение российского корабля

Нет никакого сомнения, что БДК "Новочеркасск" перевозил какое-то оружие. Если это "Шахеды", то можно было бы предположить, что в результате попадания украинских ракет было уничтожено около 2 тысяч этих барражирующих боеприпасов. Такая оценка исходит из того, что "Шахед" весит около 200 килограмм, а большой десантный корабль способен брать на борт до 500 тысяч килограммов.

Впрочем, по более вероятной информации, на борту "Новочеркасска" находилось около 4 тысяч артиллерийских боеприпасов, а также снаряды к РСЗО "Град" и несколько тяжелых бомб.

"Потопление этого корабля является признаком того, что нами достигнут конечный паритет вокруг Крымского полуострова (несмотря на то, что у нас нет полноценного военно-морского флота – 24 Канал). Россияне вынуждены перевести остатки своих кораблей в Новороссийск, а там для восстановления их боеспособности намного худшие условия", – убежден Черник.

В то же время уничтожение "Новочеркасска" не позволяет утверждать, что Украина одержала полную победу над Россией в Черном море. Большие десантные корабли только перевозят грузы, а для большего перелома в войне нужно уничтожать именно боевые корабли.

Обратите внимание! У оккупантов есть еще до 20 судов разного класса, которые способны запускать ракеты "Калибр" по территории Украины. Среди них как надводные корабли, так и подлодки. К примеру, Силам обороны удалось уничтожить только один из шести подводных носителей российских ракет.

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