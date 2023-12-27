Такою думкою із 24 Каналом військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що ураженням "Новочеркаська" Україна досягла паритету із агресором навколо Кримського півострова.

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Що означає знищення російського корабля

Немає жодного сумніву, що ВДК "Новочеркаськ" перевозив якусь зброю. Якщо це "Шахеди", то можна було б припустити, що внаслідок влучання українських ракет могло бути знищено близько 2 тисяч цих баражувальних боєприпасів. Така оцінка виходить із того, що "Шахед" важить близько 200 кілограмів, а великий десантний корабель здатен брати на борт до 500 тисяч кілограмів.

Втім, за більш імовірною інформацією, на борту "Новочеркаська" перебувало близько 4 тисяч артилерійських боєприпасів, а також снаряди до РСЗВ "Град" та кілька важких бомб.

"Потоплення цього корабля є ознакою того, що нами досягнуто кінцевого паритету навколо Кримського півострова (попри те, що у нас немає повноцінного воєнно-морського флоту – 24 Канал). Росіяни змушені перевести рештки своїх кораблів у Новоросійськ, а там для відновлення їхньої боєздатності набагато гірші умови", – переконаний Черник.

Водночас знищення "Новочеркаська" не дозволяє стверджувати, що Україна здобула повну перемогу над Росією в Чорному морі. Великі десантні кораблі лише перевозять вантажі, а для справді великого перелому у війні потрібно знищувати саме бойові кораблі.

Зверніть увагу! Окупанти мають ще до 20 суден різного класу, які здатні запускати ракети "Калібр" по території України. Серед них як надводні кораблі, так і підводні човни. Приміром, Силам оборони вдалося знищити лише один із шести "підводних" носіїв російських ракет.

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