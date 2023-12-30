Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що тепер флот Росії не може мати важливого значення у блокаді Чорного моря та українських портів. Він додав, що це – дуже важливий момент.

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"Це має важливе значення в існуванні мореплавства, торгівлі, переміщення Чорним морем", – сказав Гудков.

Українська армія завдала серйозного ураження Чорноморському флоту Росії та залишила його без основних бойових кораблів.

Значення флоту для Росії

У Росії Чорноморський флот має другорядне значення. Адже стратегічними флотами країни-агресорки є Тихоокеанський та Північний флоти. Усі інші – допоміжні. Однак, зрозуміло, що флот у Чорному морі все одно має серйозні великі кораблі, які мають озброєння та значні ударні можливості.

Те, що зараз з'являються нові можливості, нові види озброєння, здатність вражати військову інфраструктуру, призвело до серйозних втрат військово-морського флоту в Чорному морі та зменшило його бойову міць,

– наголосив російський опозиційний політик.

Саме тому й немає як такої морської блокади від Росії. Так у Чорному морі можливе судноплавство.

Чорноморський флот Росії йде на дно