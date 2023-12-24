Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що окупантів фактично вже не стосується служба у морі. Росіяни все частіше перебувають у пунктах базування.

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"Вони не почуваються спокійно в акваторії Чорного моря навіть в тих районах, які раніше їм здавалися більш – менш спокійними", – сказала Гуменюк.

Загарбники усвідомлюють, що такий потужний шторм може принести міни, яких ворог накидав у напрямку навігаційного коридору.

Ба більше, росіяни розуміють, що під час негоди проти них можуть застосувати підводні та надводні дрони. Тому окупанти намагаються утримати свої кораблі поки що в неушкодженому стані за боновими загородженнями.

Чи готуються росіяни до масованих обстрілів

Російські судна поки що можуть наближатися до так званих пускових рубежів. Ворог час від часу перебуває у цьому районі. Днями загарбники вивели підводний ракетоносій на бойове чергування. Усе через те, що тритижнева пауза, очевидно, затягнулася.

До того ж у цей час працювала російська тактична авіація. Окупанти переміщувалися з одного аеродрому на інший.

Очевидно, вони проводили певне злагодження. Це може свідчити про підготовки майбутніх масованих атак з використанням ракет повітряного та морського базування,

– додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Росіяни можуть застосувати по території України крилаті ракети "Калібр" із тих бухт, де нині перебувають їхні кораблі. Адже така зброя, випущена з морського ракетоносія, може подолати відстань у 2500 кілометрів.

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