Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що окупантів фактично вже не стосується служба у морі. Росіяни все частіше перебувають у пунктах базування.
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"Вони не почуваються спокійно в акваторії Чорного моря навіть в тих районах, які раніше їм здавалися більш – менш спокійними", – сказала Гуменюк.
Загарбники усвідомлюють, що такий потужний шторм може принести міни, яких ворог накидав у напрямку навігаційного коридору.
Ба більше, росіяни розуміють, що під час негоди проти них можуть застосувати підводні та надводні дрони. Тому окупанти намагаються утримати свої кораблі поки що в неушкодженому стані за боновими загородженнями.
Чи готуються росіяни до масованих обстрілів
Російські судна поки що можуть наближатися до так званих пускових рубежів. Ворог час від часу перебуває у цьому районі. Днями загарбники вивели підводний ракетоносій на бойове чергування. Усе через те, що тритижнева пауза, очевидно, затягнулася.
До того ж у цей час працювала російська тактична авіація. Окупанти переміщувалися з одного аеродрому на інший.
Очевидно, вони проводили певне злагодження. Це може свідчити про підготовки майбутніх масованих атак з використанням ракет повітряного та морського базування,
– додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.
Росіяни можуть застосувати по території України крилаті ракети "Калібр" із тих бухт, де нині перебувають їхні кораблі. Адже така зброя, випущена з морського ракетоносія, може подолати відстань у 2500 кілометрів.
Ситуація у Чорному морі: головне
- У ВМС ЗСУ розповідали, що загарбники у тимчасово окупованому Севастополі вивели у бухту корабель "Циклон". Таке сучасне вороже судно нині виконує роль протиповітряної оборони. Росіяни не випускають із нього ракети.
- Інші носії крилатих ракет окупанти тримають на території Росії – у Новоросійську. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук раніше зазначав, що там фіксували 9 ворожих суден.
- Журналісти повідомляли, що до тимчасово окупованої Керчі росіяни перегнали новий ракетоносій. Йдеться про судно проєкту "Каракурт". Такий корабель може нести "Калібри". Його росіяни перегнали на заміну пошкодженому кораблю "Аскольд".