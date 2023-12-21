Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що вночі проти 21 грудня росіяни знову завели ракетоносій в пункт базування, пише 24 Канал.

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Яка ситуація в Чорному морі

Вночі росіяни, вигулявши, завели (ракетоносій – 24 Канал) в пункт базування і він продовжує там перебувати. На даному етапі ми спостерігаємо в Чорному морі чотири кораблі, серед яких ракетоносіїв немає,

– розповіла Наталія Гуменюк

За її словами, сам факт, що Росія почала виводити ракетоносії може свідчити про поновлення такої практики.

Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня пояснила, що окупанти не можуть вільно прогулюватись акваторією Чорного моря, зокрема, й у північно-західній частині. Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти воліють більше перебувати ближче до бухти Новоросійська.

"Більшість корабельного складу (ворога – 24 Канал) перебуває в пунктах базування. Якщо раніше ми фіксували на чергуванні в морі й на виконанні завдань від 10 до 20 одиниць, то останнім часом, включно й через штурмову погоду, корабельне угруповання не розгорталось більш як на 7 одиниць", – розповіла Гуменюк.

Проте вона пояснила, що споряджені ракетоносії у ворога є і вони можуть опинитись на бойовому чергуванні в районі пуску фактично протягом 2 – 3 годин.

Скільки кораблів ворог зосередив у морях