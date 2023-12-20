Про це повідомили у Силах оборони півдня України. У цьому контексті командування попередило, що рівень ракетної небезпеки підвищено.

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"У Чорне море після тритижневої паузи ворог вивів підводний ракетоносій, спорядження якого – до чотирьох ракет типу "Калібр", – йдеться у повідомленні.

Всього на бойовому чергуванні у Чорному морі – 5 російських кораблів, ще один – в Азовському морі.

Рівень ракетної небезпеки підвищено. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, переходьте в укриття оперативно,

– наголосили військові.

Ситуація у Чорному морі

Як пояснювали раніше українські військові, у осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії Росії укриватися в пунктах базування.

Крім того, у ЗСУ заявляли про обережність сил ворога, які остерігаються ударів з українського боку по російських морських цілях.