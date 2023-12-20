Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины. В этом контексте командование предупредило, что уровень ракетной опасности повышен.

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"В Черное море после трехнедельной паузы враг вывел подводный ракетоноситель, снаряжение которого – до четырех ракет типа "Калибр", – говорится в сообщении.

Всего на боевом дежурстве в Черном море – 5 российских кораблей, еще один – в Азовском море.

Уровень ракетной опасности повышен. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, переходите в укрытие оперативно,

– подчеркнули военные.

Ситуация в Черном море

Как объясняли ранее украинские военные, в осенне-зимний период штормы и непогода заставляют ракетоносители России укрываться в пунктах базирования.

Кроме того, в ВСУ заявляли об осторожности сил врага, которые опасаются ударов с украинской стороны по российским морским целям.